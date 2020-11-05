Kosova'da Cumhurbaşkanlığı görevini Meclis Başkanı Osmani devraldı

Kosova'da Hashim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Vyosa Osmani devraldı.

Kosova'da Hashim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Vyosa Osmani devraldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi bugün düzenlediği basın toplantısında, Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi tarafından hakkında hazırlanan savaş suçları iddianamesinin kabul edilmesinin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Thaçi, "Cumhurbaşkanlığının bütünlüğünü, Kosova'nın bütünlüğünü ve Kosova halkının bütünlüğünü korumak ve uluslararası topluluğu ile ortaklığa saygı duyarak bugün Kosova Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ediyorum" dedi.

Thaçi'den boşalan Cumhurbaşkanlığı koltuğunu geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Vyosa Osmani devraldı. Kosova Meclisi'nin 6 ay içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi gerekirken, cumhurbaşkanının seçilememesi halinde meclis feshedilecek ve erken seçime gidilecek.

Hashim Thaçi bugün askeri uçakla Priştine Havalimanından Lahey'e götürüldü. Uçakta iddianameleri kabul edilen Kosova Eski Meclis Başkanı Jakup Krasniqi, muhalefet partisi PDK Genel Başkanı ve Eski Meclis Başkanı Kadri Veseli ve milletvekili Rexhep Selimi'nin de bulunduğu öğrenildi. İddianameleri kabul edilenlerin tamamı, kısa adı UÇK olan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun önde gelenleri. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı