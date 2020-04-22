Kosova'da bulunan 103 Türk vatandaşı Uşak'a getirildi
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Kosova'da bulunan 103 Türk vatandaşı Uşak'a getirildi

Kosova'da bulunan 103 Türk vatandaşı, karantinada tutulmak üzere Uşak'a getirilirken, yurda götürülmek üzere olan vatandaşlar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce otobüsten Türk bayrağı salladı.

22.04.2020 06:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 06:36
Kosova'da bulunan 103 Türk vatandaşı Uşak'a getirildi

Kosova'da bulunan 103 Türk vatandaşı, karantinada tutulmak üzere Uşak'a getirilirken, yurda götürülmek üzere olan vatandaşlar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce otobüsten Türk bayrağı salladı.

Geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan pek çok vatandaş için ilk tahliye geçtiğimiz gün gerçekleşirken ilk kafilenin ardından Uşak'a ikinci kafile de getirildi. Bu kapsamda Kosova'dan yola çıkan 103 Türk vatandaşı saat 23.30'da Uşak Havalimanı'na indi. Burada sağlık taramaları yapılan vatandaşlar alınan tedbirler eşliğinde otobüslere bindirildi.

Havaalanından çıkıp yurda götürülmek üzere olan ve o esnada otobüslerde bekleyen vatandaşlar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce Türk bayrağı salladı. 14 gün karantinada tutulmak üzere Latife Hanım Kız Yurdu'na getirilen vatandaşların mutlu olduğu görüldü.

(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA)

Kosova'da bulunan 103 Türk vatandaşı Uşak'a getirildi

Kaynak: İHA

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