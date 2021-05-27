Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Novoberdaliu, Denizli'de temaslarda bulundu

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Valisi Atik, makamında kabul ettiği Novoberdaliu'ya kent hakkında bilgi aldı.

Kosova'nın her zaman yanında olduklarını belirten Atik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkonsolos Novoberdaliu daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ile görüştü.

Novoberdaliu, her iki devlet arasında tarihsel güçlü bağların olduğuna dikkat çekerek, "İleriki süreçte sanayi, ticaret, turizm başta olmak üzere birçok alanda ortak iş birliğine gitmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek