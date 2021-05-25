Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Novoberdaliu, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti Açıklaması

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, "Dünya Sağlık Örgütü pandemiyi ilan etmeden, Türkiye önlemlerini almıştı.

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, "Dünya Sağlık Örgütü pandemiyi ilan etmeden, Türkiye önlemlerini almıştı. Pandemide de yardımlarınızı her zamanki gibi yaptınız. Türkiye'ye, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Kosova'ya gönderdiği yardımlar için bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret eden Novoberdaliu, kent hakkında bilgi aldı.

Zeybek de ziyarette, kardeş ülke Kosova'nın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kardeş ülkelerin her daim yanında olduğuna, dertleriyle dertlendiğine dikkati çeken Zeybek, şöyle devam etti:

"Kosova yaşantısıyla, kültürüyle hatta yemeklerin isimlerine kadar bizimle hiçbir zaman bağlarını koparmadı. Fiziki olarak bizden ayrı olsa da kalben yanlarındayız. Yaralarını sarmak zaman aldı, çok şükür bizim de mensubu bulunduğumuz AK Parti hükümeti olarak Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde kardeş ülkelerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz."

"Türkiye, hep yanımızda oldu"

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu ise Türkiye'nin salgın zamanında da Kosova'ya yardım ettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin olağanüstü koşullarda bile Kosova'nın yardımına koştuğunu çok iyi bildiklerini ifade eden Novoberdaliu, şunları kaydetti:

"Türkiye, 1999'daki savaştan başlayarak, yeniden yapılanmada, ülkenin kalkınmasında ve şimdi ekonomi alanındaki yatırımlarla bizi desteklemeye devam etti. Kovid-19 salgını döneminde Kosova'nın sağlık sistemine katkı veren Türkiye, hep yanımızda oldu. Dünya Sağlık Örgütü pandemiyi ilan etmeden, Türkiye önlemlerini almıştı. Pandemide de yardımlarınızı her zamanki gibi yaptınız. Türkiye'ye, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Kosova'ya gönderdiği yardımlar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kosova halkının Türkiye'ye olan teşekkürlerini iletmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay