Kosova Cumhurbaşkanının Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı (1) - DIRAÇ
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Kosova Cumhurbaşkanının Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı (1) - DIRAÇ

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin Dıraç'ın Thumane içesindeki deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırada meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

27.11.2019 20:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:08

Hashim Thaçi'nin Dıraç'ın Thumane içesindeki bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırada meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kosova Cumhurbaşkanının Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı (1) - DIRAÇ
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