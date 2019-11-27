Kosova Cumhurbaşkanının Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı (1) - DIRAÇ
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin Dıraç'ın Thumane içesindeki deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırada meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
27.11.2019 20:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:08
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin Dıraç'ın Thumane içesindeki deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırada meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kosova Cumhurbaşkanının Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı (1) - DIRAÇ