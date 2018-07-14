Kösedağ Savaşı Şehitleri Anıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'nda şehit düşenler, savaşın yapıldığı Kösedağ'da dualarla anıldı.

Çataloluk Köyü Muhtarlığı ve Çataloluk Köyü Derneğince Haklıyurt Yaylası'nda, Aksu Köyü Derneği ve muhtarlığınca da Sakaröküz mevkisinde iki ayrı anma programı düzenlendi.

Haklıyurt Yaylasındaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, savaşta şehit düşen Anadolu Selçuklu komutanlarından Köse Süleyman'ın türbesi ziyaret edildi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, vatandaşların bu vatan için canlarını feda eden şehitleri unutmadığını söyledi.

Her yıl temmuzun ikinci haftasında burada kurban keserek, şehit olan askerlere dua ettiklerini belirten Uzunoğlu, "2 yıl önce de 15 Temmuz olayı yaşandı. Bu olayda 251 şehidimiz oldu ama Türk milleti her zaman ayakta durmayı bildi. İşte burada da Kösedağ Savaşı'nda da böyle bir acı olay yaşandı. Fakat bu millet o zaman da ayağa kalktı. O dönemde Osmanlı'yı kurduk, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Çok şükür halen Türk milleti olarak da ayaktayız. Milletimiz var olsun, devletimiz sağolsun." diye konuştu.

Çataloluk Köyü Muhtarı Osman Güleç ve Çataloluk Köyü Dernek Başkanı Murat Özdemir de etkinliklere katılanlara teşekkür etti.

Kaymakam Uzunoğlu ve beraberindekiler daha sonra Aksu Köyü Derneği ve muhtarlığınca Sakaröküz mevkisinde düzenlenen programa katıldı.

Öte yandan Haklıyurt mevkisinde bulunan kar yığıntısını gören çocuklar ve etkinliğe katılan vatandaşlar yaz ortasında kar topu oynayarak eğlendi.