Koşar Adım LÖSEV Takımı, Maraton İzmir'de eğitim için koştu

Maraton İzmir'de adımlarını lösemili çocukların pandemiyle gündeme gelen uzaktan eğitimde gerek duydukları materyal desteği için attılar.

LÖSEV'e kayıtlı 1500 öğrenciye destek sağlamayı hedefleyen Koşar Adım LÖSEV Takımı "Peki ya sen, lösemiyi ve kanseri yenen kaç çocuğu eğitimle buluşturacaksın? Haydi, hep birlikte kolları sıvayalım" diyerek seslendi.

LÖSEV, sayıları 5 milyona yaklaşan gönülleri ile birlikte lösemi ve kanser mücadelesi veren çocuklara kaynak ve farkındalık sağlamak için farklı, birçok platformda bulunmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen Maraton İzmir'e bu senede katılan Koşar Adım LÖSEV Gönüllüleri 11 Nisan Pazar günü düzenlenen Maraton İzmir 2021'de de yerini aldı. Şair Eşref Bulvarı eski İZFAŞ binası önünden başlayarak Konak ve Karşıyaka yönlü olarak iki farklı parkurda koşulan maraton yine aynı noktada sonuçlandı. Maratonda 42K ve 10K fiziki, 42K,10K ve 5K sanal koşularına katılan Koşar Adım LÖSEV ekibi bu yıl da adımlarını Covid-19 salgını sebebiyle birçok çocuk gibi uzaktan eğitim alan lösemili çocuklar için gerekli materyallere ulaşmalarını sağlamak için attı. Bir çocuğun eğitim materyal bedeli 3 bin TL olarak belirlenerek bu kampanya ile 1500 çocuğa tablet, bilgisayar, televizyon gibi uzaktan eğitim materyalleri sağlanması hedeflendi.

Bir kalem, bir defter başlayın hesaplara…

Yaşıtları okullarda eğitim alırken, spor ve sanatla buluşup sosyal ve kültürel anlamda gelişirken lösemili çocukların hastane odalarında, kapalı kapılar ardında kanserle mücadele ederken eğitim hakkından mahrum kalmasının önüne geçmek adına LÖSEV'in eğitim çalışmalarına,'Canım Kardeşim Ders Evleri' projesi ile başlanmıştı. Kampanya duyuru metninde şu ifadeler yer aldı, "Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını sebebiyle ders evlerimizdeki eğitimlere çevrimiçi olarak devam ediyorduk. Ancak uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte eğitim tesislerimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz de dâhil olmak üzere LÖSEV'e kayıtlı Anadolu'daki öğrencilerimizin uzaktan eğitim için gerekli materyallere ulaşamadıkları tespit edilmiş ve bu ihtiyaçların karşılanması için çalışmalara başlanmıştır. Peki ya sen, lösemiyi ve kanseri yenen kaç çocuğu eğitimle buluşturacaksın?

Haydi, hep birlikte kolları sıvayalım. Bir kalem, bir defter başlayın hesaplara…"

Sen de Koşar Adım LÖSEV'e katılabilirsin!

Son yıllarda ülke içinde birçok spor organizasyonuna katılan LÖSEV, tüm gönüllülerini Maraton İzmir sonunda da bir kez daha hem sağlıklı hem de duyarlı bireyler olmaya davet etti. "Sen de Koşar Adım LÖSEV Takımında yer alabilirsin" diyen LÖSEV, üyesi olmak için online başvuru yaparak LÖSEV tarafından belirlenen ortak hedef doğrultusunda, tüm katılımcıların kendi adlarına veya grupça kendi hedeflerini belirleyerek bağış kampanyaları başlatabileceklerini tekrar duyurdu.

Kaynak: Bültenler