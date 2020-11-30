Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu
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Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu

30.11.2020 14:30 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:36
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu

Katıldığı evlilik programlarıyla ünlendikten sonra Instagram fenomenliği yapmaya başlayan Hanife Gürdal, bir korse markasının reklamını yapmak isterken verdiği pozdan dolayı alay konusu oldu.

Fotoğrafçısı Kemal Ayvaz ile evlenen ve şimdilerde Trabzon'da yaşayan Hanife Gürdal, 575 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

"EN SAÇMA POZ"

Birçok marka ile ücretli işbirlikleri yapan Gürdal, son olarak bir korse markasının reklamını yaptı. Eşofmanın üstüne korse giyerek poz veren Gürdal, takipçilerinin eleştirilerinden kurtulamadı. Salıncak üzerinde poz veren Gürdal için "En saçma poz" ve "O korseyle insan öyle duramaz" gibi yorumlar yapıldı. Öte yandan Hanife Gürdal'ın fotoğraftaki yüz ifadesini görenler tanımakta güçlük çekti.

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İşte Hanife Gürdal'ın gündem olan pozu ve gelen eleştiriler...

Korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu
Korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu
Korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu

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