Korsan otopark cinayeti davasının firari sanığı yakalandı

ANKARA'da 2015 yılında korsan otoparkçıları protesto eden esnaf Mehmet Karagöz'ün (21) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan firari sanık Tayfur Şimşek, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

9 Temmuz 2015 tarihinde Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan esnaf, korsan otoparkçıları protesto etmek için eylem yaptı. Bu sırada korsan otoparkçılar tarafından gruba ateş açılması sonucu vurulan esnaf Mehmet Karagöz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Tayfur Şimşek, C.A. ve Ü.Y.Ş. tutuklandı. Ancak delil yetersizliği nedeniyle Tayfur Şimşek ve Ü.Y.Ş., 2017 yılında, C.A. ise 2018 yılında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra kayıplara karışan Tayfur Şimşek, 2019 yılında sonuçlanan davada 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Bunun üzerine firari sanığın yakalanması için çalışma başlatıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 yıldır aranan Tayfur Şimşek'in saklandığı yeri tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan Şimşek, kovalamaca sonucu Etimesgut ilçesinde gözaltına alındı. Başka bir yaralama olayından aranan K.K.D. de Şimşek ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tayfur Şimşek ve K.K.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ