Korsan otopark cinayeti davasının firari sanığı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Korsan otopark cinayeti davasının firari sanığı yakalandı

10.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:25
Korsan otopark cinayeti davasının firari sanığı yakalandı

ANKARA'da 2015 yılında korsan otoparkçıları protesto eden esnaf Mehmet Karagöz'ün (21) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan firari sanık Tayfur Şimşek, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ANKARA'da 2015 yılında korsan otoparkçıları protesto eden esnaf Mehmet Karagöz'ün (21) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan firari sanık Tayfur Şimşek, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

9 Temmuz 2015 tarihinde Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan esnaf, korsan otoparkçıları protesto etmek için eylem yaptı. Bu sırada korsan otoparkçılar tarafından gruba ateş açılması sonucu vurulan esnaf Mehmet Karagöz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Tayfur Şimşek, C.A. ve Ü.Y.Ş. tutuklandı. Ancak delil yetersizliği nedeniyle Tayfur Şimşek ve Ü.Y.Ş., 2017 yılında, C.A. ise 2018 yılında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra kayıplara karışan Tayfur Şimşek, 2019 yılında sonuçlanan davada 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Bunun üzerine firari sanığın yakalanması için çalışma başlatıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 yıldır aranan Tayfur Şimşek'in saklandığı yeri tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan Şimşek, kovalamaca sonucu Etimesgut ilçesinde gözaltına alındı. Başka bir yaralama olayından aranan K.K.D. de Şimşek ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tayfur Şimşek ve K.K.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop
Magazin Alişan Nükhet Duru Prens Harry Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Acun Ilıcalı Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korsan otopark cinayeti davasının firari sanığı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:39:29. #1.15#
title