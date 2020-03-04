Koronovirüs porno filmine konu oldu
Hayati meseleleri tiye almak ve onlara ilişkin gayrıciddi eylemlerde bulunmak insanoğlunun hatalı bir tarafı mıdır yoksa onu psikolojik olarak daha dayanıklı yapan bir özelliği mi? Sınırı çizmek gereken bir yer var mı?
Koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 salgını dünya gündeminin üst sıralarını meşgul ederken fantezilerde sınır tanımayan porno endüstrisi olaya kendi açısından yaklaştı.
"Bodycam Footage (CDC Agent) Investigates Deserted Wuhan" yani "Terk edilmiş Vuhan şehrini inceleyen CDC Görevlisinin kamerasından" başlıklı videoda bir sağlık görevlisi olan 'Jerry' isimli karakter üzerindeki koruma elbisesi ile terk edilmiş bir sağlık kurumunda karanlıkta etrafa bakıyor. Euronews.com'da Görüntüle
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