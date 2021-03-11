Koronaya yakalanan Esad ile eşinin durumu ağır! Özal uçakla Rusya'ya götürüldü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, koronavirüse yakalanmasının ardından özel bir uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya getirildi.

Koronavirüse yakalandığı açıklanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Suriye'de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Esad ile eşinin, Moskova'da tedavi altına alınmasıyla ilgili açıklamada bulunarak, "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, korona virüse yakalanmasının ardından tedavi için Moskova'ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Esad hala tedavi altında, iyileşmesini umuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı