Koronaya yakalanan Esad ile eşinin durumu ağır! Özal uçakla Rusya'ya götürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronaya yakalanan Esad ile eşinin durumu ağır! Özal uçakla Rusya'ya götürüldü

11.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:37
Koronaya yakalanan Esad ile eşinin durumu ağır! Özal uçakla Rusya'ya götürüldü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, koronavirüse yakalanmasının ardından özel bir uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya getirildi.

Koronavirüse yakalandığı açıklanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Suriye'de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Esad ile eşinin, Moskova'da tedavi altına alınmasıyla ilgili açıklamada bulunarak, "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, korona virüse yakalanmasının ardından tedavi için Moskova'ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Esad hala tedavi altında, iyileşmesini umuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronaya yakalanan Esad ile eşinin durumu ağır! Özal uçakla Rusya'ya götürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 09:41:00. #1.14#
title