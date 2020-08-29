Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı 5 gündür karantinada olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi ve oğlunun da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları şikayetleri olduğunu belirten Babacan, "Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum" dedi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ev karantinasına alınan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sağlığıyla ilgili son durumu paylaştı. 5 gündür karantinanın devam ettiğini belirten Babacan, eşi ve oğlunun da testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Babacan, üç aile üyesinin de halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları şikayetleri olduğunu dile getirdi. "İYİLEŞME SÜRECİNDE OLDUĞUMUZU İNANIYORUM" Tedavisinin evinde devam ettiğini kaydeden Babacan, "Doktorlarımızın tavsiye ettiği tedavi programını aynen uyguluyoruz. Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum" dedi. "SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MİNNETTARIZ" Sağlık çalışanlarının haklarının büyük olduğunu kaydeden Babacan, "Büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, onlara minnettarız. Lütfen onların emeklerini, özverilerini kanıksamayalım. Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım" dedi. Babacan çifti ve oğulları Emir