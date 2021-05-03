Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
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Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu

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Koronavirüs ölüm ve vaka sayısında günlerdir dünya rekoru kıran Hindistan'da, tarihin en büyük sağlık krizi yaşanıyor. Delhi'deki bir doktor, "Doktorlar hastaların gözlerinin içine baka baka yalan söylemek zorunda kalıyor. Hastaların nefes almaya çalışmalarını izliyor, ölüm döşeğindeki hastalar onlara oksijen veremediğimizi biliyor. Gözlerinde saf dehşeti görebiliyorlar" dedi.

Günlük vaka sayılarının 300 bini geçtiği dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da korona kabusu bitmek bilmiyor. Ülkede hem aşı hem de oksijen tüpü sıkıntısı nedeniyle ölümlerin önüne geçilemezken, bir doktor acı bir itirafta bulundu.

"BİR GÜNDE 5 HASTA GÖZÜMÜN ÖNÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ"

Delhi'de görevini sürdüren ve Covid-19'la ön cephede mücadele eden Dr. Chahat Verma, çaresiz kaldıklarını anlattı. İngiliz The Guardian'da yer alan haberde Dr. Verma, "Bir gün içinde baktığım 5 hasta gözümün önünde yaşamını yitirdi. Oksijen tüpü eksikliği sebebiyle oksijen veremiyoruz. Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen vermediğimizi biliyor" dedi.

Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu

"GÖZLERİNDE SAF DEHŞETİ GÖREBİLİYORLAR"

26 yaşındaki doktor, "Doktorlar hastaların gözlerinin içine baka baka yalan söylemek zorunda kalıyor. Hastaların nefes almaya çalışmalarını izliyor, hastalar da onlara oksijen veremediğimizi biliyorlar. Gözlerinde saf dehşeti görebiliyorlar" diyerek doktorlar hastaların ölümlerini adeta izlemeye zorlandığını söyledi.

"GENÇ HASTALARIN OKSİJEN SEVİYELERİ BİR ANDA DÜŞÜYOR"

Dr. Verma, "Virüs geçen seneden çok daha farklı. Genç hastalar tamamen istikrarlı ve sağlığı iyi fakat bir anda oksijen seviyeleri düşüyor" dedi.

Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
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