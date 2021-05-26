KORONAVİRÜSÜ YENEN ACİL TIP TEKNİSYENİ TEK ZİYARETTE YAKALANDIM
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KORONAVİRÜSÜ YENEN ACİL TIP TEKNİSYENİ TEK ZİYARETTE YAKALANDIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, koronavirüsü yenip, sağlığına kavuşan acil tıp teknisyeni Ahmet Şirin (35), kendisini salgından korumasına rağmen pandemide yaptığı tek arkadaş ziyaretinde virüse yakalandığını söyledi.

İZMİR'de, koronavirüsü yenip, sağlığına kavuşan acil tıp teknisyeni Ahmet Şirin (35), kendisini salgından korumasına rağmen pandemide yaptığı tek arkadaş ziyaretinde virüse yakalandığını söyledi. Şirin, Tedbiri elden bırakmasınlar. Çok ciddi tedbir almama rağmen yaptığım en küçük hatada koronavirüse yakalandım dedi.

Kentte 112 Haberleşme Birimi'nde görevli acil tıp teknisyeni Ahmet Şirin'in bazı belirtiler üzerine, 5 Nisan'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen karantina ve tedavi süreci başlayan Şirin, koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Şirin, kendisini salgından çok ciddi korumasına rağmen pandemi boyunca gerçekleştirdiği tek arkadaş ziyaretinde virüse yakalandığını söyledi. Ahmet Şirin, Sadece hafta sonu arkadaşımı ziyarete gittim. Onlar da virüsü atlatmıştı. 'Geçmiş olsun' ziyaretine gitmiştim. Arkadaşım virüsü geçireli 3 ay olmuştu. Ziyaretimden 1 gün sonra bulgu ve belirtiler başladı, 2'nci günümde bunları daha ciddi fark etmeye başladım. İlk olarak öksürük başladı. O zaman şüphelendim. Hemen mesai yerimi terk ettim. Durumu amirlerime bildirdim. Hastaneye gittim. Bütün tahliller yapıldı. Pozitif çıktığımı öğrendim. İlk 3 gün ciddi baş ve omuz ağrısı yaşadım. Takip eden diğer 2 günde ise ciddi bel ağrısı yaşadım. Bunlar beni yatağa düşürecek şekilde değildi. İlk 5 günü böyle tamamladıktan sonra ağrılarım geçti. 6'ncı günün sabahı ise tat ve koku alma duyularım gitti. 5 günde bunu yaşadım. 11'inci gün ise her şeyim normale dönmüştü diye konuştu.

Salgın tedbirlerine vurdu yapan Şirin, Ucunda ölüm olan durum bu. Hayati bir konu. Hiçbir şekilde tedbiri elden bırakmasınlar. Çok ciddi tedbir almama rağmen yaptığım en küçük hatada koronavirüse yakalandım. Kronik bir hastalığım olmadığı ve sağlıklı bünyeye sahip olduğum için kolay atlattığımı düşünüyorum. Virüsün ne zaman geleceği hiç belli değil. En ufak tedbirsizlikte sizi bulabiliyor. Bakanlığın uyardığı tedbirleri elden bırakmasınlar. Çok dikkatli olsunlar dedi.

KORONAVİRÜSÜ YENEN ACİL TIP TEKNİSYENİ TEK ZİYARETTE YAKALANDIM
KORONAVİRÜSÜ YENEN ACİL TIP TEKNİSYENİ TEK ZİYARETTE YAKALANDIM
KORONAVİRÜSÜ YENEN ACİL TIP TEKNİSYENİ TEK ZİYARETTE YAKALANDIM
KORONAVİRÜSÜ YENEN ACİL TIP TEKNİSYENİ TEK ZİYARETTE YAKALANDIM
KORONAVİRÜSÜ YENEN ACİL TIP TEKNİSYENİ TEK ZİYARETTE YAKALANDIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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