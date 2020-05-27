Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
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Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı

Hindistan'da bir rahip, koronavirüsü durdurma amacıyla kendini boynuna kadar toprağa gömüp etrafında ateş yakarak 8 saat boyunca dua etti.

27.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:16

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir rahip, koronavirüs salgınının durması için, sadece kafası dışarıda kalacak şekilde kendini toprağa gömdü. Etrafında da ateşler yakılan rahip bu şekilde 8 boyunca dua etti.

KORONAVİRÜSE KARŞI KENDİNİ GÖMDÜ

Dailymail'de yayınlanan habere göre, Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'nun Thoothukudi bölgesindeki Pratyangra Devi tapınağındaki Srinivasa Siddhar bir rahip koronavirüs salgınının durması için ilginç bir dini ritüel gerçekleştirdi. Kendisini kafası dışarıda kalacak şekilde toprağa gömen rahip, etrafında ateşler yaktırdı.

8 SAAT ALEV DUMANLARIN ARASINDA DURDU

Boynuna kadar toprağa gömülü rahip, yanan ateşlerin ve çıkan dumanların arasında 8 saat kalarak koronavirüsü durdurmayı amaçladı. Hindistan'da Dawa Puja olarak bilinen bu ritüel, Budistler tarafından bu ritüel, bir ya da daha fazla tanrıya dua edebilmek veya ruhsal olarak bir olayı kutlamak için yapılıyor.

Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı

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