Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen oyuncu Tuvana Türkay, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Virüsün ciğerinde hasar bıraktığını belirten Türkay, "Evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum" dedi.

Yurtdışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen Tuvana Türkay, iş nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamdan ayrıldıktan sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurmuştu.Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan güzel oyuncu,16 günlük karantina süreci sonrasında yapılan testinin negatife döndüğünü açıklamıştı.

"CİĞERİMDE HASAR BIRAKTI"

Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Süreci çok zor geçirdiğini söyleyen ve takipçilerini uyaran Türkay, "Kendimi her şeyden sakınıp, çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.