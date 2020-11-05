Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum

05.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:35

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen oyuncu Tuvana Türkay, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Virüsün ciğerinde hasar bıraktığını belirten Türkay, "Evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum" dedi.

Yurtdışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen Tuvana Türkay, iş nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamdan ayrıldıktan sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurmuştu.Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan güzel oyuncu,16 günlük karantina süreci sonrasında yapılan testinin negatife döndüğünü açıklamıştı.

"CİĞERİMDE HASAR BIRAKTI"

Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Süreci çok zor geçirdiğini söyleyen ve takipçilerini uyaran Türkay, "Kendimi her şeyden sakınıp, çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum

İlgili Haberler

Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Tuvana Türkay kimidr? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay boy ve kilosu!
Tuvana Türkay kimidr? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay boy ve kilosu!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mesut Yılmaz Vladimir Putin Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Demet Akalın Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 19:35:17. #1.14#
title