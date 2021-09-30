Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli

Koronavirüsün yeni etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Japonya'da koronavirüs tedavisi gören 77 yaşındaki adamın yaşadığı semptom doktorları endişelendirdi. Doktorlar, bu semptomun koronavirüs tedavisi gören diğer insanlarda da ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

TABURCU OLDUKTAN SONRA BAŞLADI

Virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından evine giden ve yaklaşık 2 hafta sonra makat bölgesinde huzursuzluk yaşamaya başlayan adam, koltuğa oturamaz hale geldi. Sürekli bir rahatsızlık hisseden adam, tuvalete gitmesine rağmen yaşadığı durumdan kurtulamadı.

"SİNİRLERİ ETKİLEDİĞİ İÇİN OLUYOR"

Japon doktorlar, "Huzursuz anal sendrom" adını koydukları sendrom hakkında da bir açıklama yaptı. Doktorların açıklamasına göre virüsün sinirleri etkilemesi sonucunda anal bölgede rahatsızlık yaşanıyor.

Doktorlar, düzenli ilaç tedavisinin ardından bu durumun aşılabileceğini ifade etti.

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