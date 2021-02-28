Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı
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Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı

28.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:57
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, koronavirüse yakalandı. Durumu kısa sürede ağırlaşan Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da koronavirüs paniği patlak verdi. Dizide Saniye karakterini canlandıran Saniye Yeninci, yaptırdığı test sonucu pozitif olduğunu öğrendi.

Koronavirüse yakalanan Selin Yenici, yoğun bakıma kaldırıldı

EVDE TEDAVİYE CEVAP VERMEDİ

Çekimler için Adana'da bulunan ünlü oyuncu, evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında kısa sürede durumunun ağırlaşması ile yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakım haberi ile hayranlarını korkutan Yeninci'nin diziye ilişkin süreci ise henüz netlik kazanmadı.

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