Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra ev karantinasına girdi. Camdan dışarı bakarken görüntülenen şarkıcı virüsün nasıl kaptığını da anlattı.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanedeki tedavisi bittikten sonra taburcu olan Dörter, 14 gün ev karantinasına girdi. Önceki gün evinin camından dışarı bakarken görüntülenen Dörter, hastalığı atlattığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİM, PSİKOLOJİM YIPRANDI"

Milliyet'te yer alan habere göre: Uzaktan basın mansuplarıyla sohbet eden şarkıcı, koronavirüs sürecini şöyle anlattı: "İlk başta grip zannettim. Sonra biraz ağırlaştı, ateşim yükseldi. Yedi gün hastanede yattım. Zor bir süreç geçirdim, hastanede hastalıkla boğuşurken, ister istemez televizyonu açıyorsun. 'Bu da öldü', 'bu da yakalandı', 'sayı bu kadar arttı' haberlerini görünce, psikolojim biraz yıprandı."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses'in de koronavirüse yakalandığını söyleyen Dörter, "Dilan ailesiyle evde görüyor tedavisini. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı çok ilgililer, en yüksek biriminden en düşük birimine kadar çok ilgilendiler. Her gün arayıp mesaj atıyorlar" diyerek, Sağlık Bakanlığı'na ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"TÜRKİYE'DE VAKA YOKKEN YAKALANDIM"

Habercilerin, "Hastalığa nasıl yakalandınız?" sorusuna şarkıcı, "Daha bu kadar Türkiye'de vaka yoktu. Kırmızı alarm verilmemişti ama ona rağmen evden çıkmıyordum. Marketlerden bakliyat, un gibi şeyler aldığım zamanlardı. Marketten gelen torba ve para üstü falan dışında dış dünyaya kendimi kapatmıştım. Nasıl bulaştığını anlamadım. Sadece evden çıkmamak değil, daha da dikkatli olmak gerekiyor" cevabını verdi.

"KEŞKE AİLEYLE OLABİLSEYDİM"

"Evde tek başına karantina nasıl geçiyor?" sorusu üzerine duygulanan Levent Dörter, "Yalnız olmak zor. Havadar yer olduğu için koltuğun ucunda oturuyorum, sadece dışarıyı izliyorum. Televizyon, dizi, film... Zor geçiyor, keşke aileyle olabilseydim. İki saat bile olabilse çok güzel vakit geçirebilirdik" ifadelerini kullandı.