Koronavirüse yakalanan hamile kadın yaşam savaşını kaybederken bebeği, hayata tutundu
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Koronavirüse yakalanan hamile kadın yaşam savaşını kaybederken bebeği, hayata tutundu

17.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:01
Koronavirüse yakalanan hamile kadın yaşam savaşını kaybederken bebeği, hayata tutundu

Amasya'da koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Müjgan Yiğit adlı 27 yaşındaki kadının 7 aylık bebeği, sezaryenle alındı. Minik bebek hayata tutunurken, anne Yiğit hayatını kaybetti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce bazı semptomlar göstermesi üzerine hastaneye giden 7 aylık hamile Müjgan Yiğit'e koronavirüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Genç kadının, durumunun kötüleşmesi üzerine erkek bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakım servisine alınıp, geçen sürede durumunda düzelme olmayan kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dünyaya gelip, hayata tutunan 7 aylık erkek bebek, hastanede gözetim altına alındı. Anne Müjgan Yiğit'in cenazesi, gözyaşları arasında Taşova ilçesi Uluköy köyünde toprağa verildi.Miray Sude isminde 7 yaşında bir kızı da bulunduğu öğrenilen Müjgan Yiğit'in ölümü, ailesinin yanı sıra ilçeyi hüzne boğdu.

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