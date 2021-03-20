Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti
20.03.2021 17:40 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:45
Aydın'ın'ın Söke ilçesinde koronavirüse yakalanan Yılmaz Karınca ile eşi Meral Karınca (63), tedavi gördükleri hastanede 3 saat arayla hayatlarını kaybetti.
Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuklu Yılmaz-Meral Karınca çifti, bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Çift, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam Yılmaz Karınca (67), hayatını kaybetti.
3 SAAT SONRA DA EŞİNDEN ACI HABER GELDİ
3 saat sonra de eşi Meral Karaca'dan (63) acı haber geldi. Karınca çifti, bugün Söke Çimento Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.