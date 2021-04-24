Koronavirüse rağmen kahvede oyuna 62 bin TL ceza

KIRIKKALE'de, kahvede koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, oyun oynayan 10 kişiye toplam 62 bin 500 TL ceza uygulandı.

KIRIKKALE'de, kahvede koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, oyun oynayan 10 kişiye toplam 62 bin 500 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, ihbar üzerine Gürler Mahallesi'ndeki kahveye baskın düzenledi. Ekipler, içeride bulunan 10 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, oyun oynadığını belirledi. Bu kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 62 bin 500 TL ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN