Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu?
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Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu?

Haberler.com / Ayça Elal - Haberler | Haberlercom Özel

Çin'de üretilen burun maskeleri dünya çapında dikkat çekti. Yeni model bu maskeler virüse karşı korunmayla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Pandemide bir yılı devirmemize rağmen virüse karşı kendimizi nasıl koruyacağımız konusu netlik kazanmış değil. Maskeler hala bilinen en güçlü silahımız; ama gerçekten yeterli mi? Bu tartışmalar sürerken bir yandan da farklı modeller piyasaya sürülüyor. Çin'de üretilen burun maskesi de bunlardan biri...

Günlük hayatta konfor sağlayan bu maskeler işe yarıyor mu, kullanımı yaygınlaşacak mı?

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Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu?

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