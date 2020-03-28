Koronavirüs üzüntüsü nasıl yönetilecek? Şengül Hablemitoğlu euronews için yazdı
Dünyayı kuşatan covit-19 sadece ülkemizde değil, bütün dünyada yol açtığı trajik ölümlerle hepimizi dehşet içinde bıraktı. Çaresiz hissediyoruz ve ölümle burun buruna hayatta kalmaya çalışıyoruz.
28.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:14
Yazar: Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu - Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü - Kurucu Direktör
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com