Koronavirüs test sonuçları eNabız uygulamasında
Sağlık Bakanlığı: "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir"(İHA)
20.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:00
Sağlık Bakanlığı: "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir"
(İHA)
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Kaynak: İHA