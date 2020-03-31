Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
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Koronavirüs, Düzce, Rize, Kars, Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu

Koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye genelinde karantina uygulanan illerin arasına Kars da eklendi. Böylece karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu.

31.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:44
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında; bazı köy, belde ve mahallelerinde karantina uygulanan illerin arasına, Rize, Van, Yozgat, Malatya, Tunceli, Artvin, Gümüşhane, Kütahya, Çankırı, Sivas, Giresun, Çanakkale, Bayburt, Çorum, Bitlis ve Düzce'nin ardından son olarak Kars eklendi. Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle karantina altına alındı. Böylelikle yurt genelinde karantina uygulanan kent sayısı 17'ye yükseldi.

GÜNÜN İLK KARANTİNA HABERİ ÇORUM'DAN GELDİ

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy koronavirüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.

DÜZCE VALİLİĞİ: TÜM KÖYLERDE KARANTİNA

Düzce Valiliği tarafından il genelinde bulunan tüm köylerde ev karantinası uygulaması başlatıldı. Köye şehir dışından gelen her kişi "Ev karantinasına" alınarak 14 gün takip edilecek.Düzce İl Pandemi Kurulunun gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında il genelinde bulunan 278 köy muhtarına yeni kararları açıkladı. Buna göre il genelinde tüm köylerde ev karantinası süreci başlatıldı. Alınan bilgilere göre, Düzce'ye başka bir şehirden gelen tüm vatandaşların koronavirüs hastalığı açısından geldiği tarihten itibaren ev karantinası başlatılacak. Muhtarlara gönderilen 'Evde Kovid-19 kapsamında büyükşehir/başka şehirlerden gelenler için Karantina Bilgilendirme ve onam formu ile il dışından gelenlerin takibi yapılacak. Her vatandaşa da durum tebliğ edilecek. Gelen vatandaşlar ikametlerinde 14 gün boyunca çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri konusunda bilgilendirme muhtarlar tarafından yapılacak. Ayrıca muhtarlar köy genelinde tüm vatandaşlara gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda da anons yapacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu

BAYBURT'TA 2 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Bayburt Valiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

KARS

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur."

Önceki günlerde toplam 12 ilde kısmı karantina kararları verilmişti. Bazı belde, köy, mezra ve mahallerinde karantina uygulanan kentler şu şekilde:

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Çanakkale'de dün koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünün giriş ve çıkışında önlem alan jandarma ekipleri, görevliler dışında hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor. Vatandaşların evlerine çekildiği, sessizliğin hakim olduğu köye, bugün sabah saatlerinde ihbar üzerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı bir kadın hastayı alıp, pandemi hastanesi ilan edilen Çan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu

GİRESUN

Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, koronavirüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

SİVAS

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 köy karantina altında alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 1 köy, Suşehri ilçesinde 2 köy ve Koyuluhisar ilçesinde 2 köy karantina altına alındı.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi. İlçeye bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonucunda köye giriş ve çıkışlar geçici süreyle durduruldu.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyünde 55 yaşında bir hastanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Simav ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu 250 haneli Yeşildere köyünde oturan 55 yaşında İbrahim Otman isimli hastanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Şahsın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürerken, hastayla temas eden 37 kişi de karantinaya alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran İlçesi Yukarı Kulaca Köyü'nde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.

ARTVİN

Artvin'in Boçrka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor. Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.

BİTLİS

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Mutki'ye bağlı Koyunlu köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde, 2 kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.İstanbul'dan gelen bir ailenin 85 yaşındaki bir kadın ve 70 yaşındaki erkeğin rahatsızlanması sonrasında ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve yapılan testler sonucunda koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle köyün karantina alındığı öğrenildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu

MALATYA

Malatya Valiliği, Darende ve Arapgir ilçelerinde 2 mahallenin koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığını bildirdi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Ilıca Mahallesi ve Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da Eğnir Mahallesinde koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı altına alındığı belirtildi. Hekimhan ilçesinde Kozdere Mahallesi'n de koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı.

YOZGAT

Yozgat merkeze bağlı Derbent veÇekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Köyde jandarma ekipleri geniş önlem alırken köye giriş ve çıkışların yasaklandığı aktarıldı.

VAN

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Han Mahallesi'nin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. 2 pozitif vakanın olduğu mahalle ve mezralara, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

RİZE

Rize merkeze bağlı Kendirli beldesi ve yakınındaki Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu

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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu

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