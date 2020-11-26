Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti
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Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti

26.11.2020 18:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:14
Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti

İZMİT'te, koronavirüs tedavisi gören Mustafa Atayakul (73) ve eşi Emine Atayakul (66), 2 gün arayla yaşamını yitirdi.

İZMİT'te, koronavirüs tedavisi gören Mustafa Atayakul (73) ve eşi Emine Atayakul (66), 2 gün arayla yaşamını yitirdi.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde oturan Mustafa Atayakul ve eşi Emine Atayakul'un koronavirüs testleri pozitif çıktı. Durumlarının ağırlaşması nedeniyle İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mustafa Atayakul 14 günlük tedavinin ardından 23 Kasım günü hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden Emine Atayakul ise dün yaşamını yitirdi. İki çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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