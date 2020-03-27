Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, New York, Dünya, Güncel

Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi

ABD'de Kovid-19 vaka ve ölü sayıları ciddi şekilde artarken, ülkede sağlık personeli ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor. Bu kapsamda ABD yönetimi, yaşanması büyük bir olasılık olarak görülen doktor sıkıntısının önüne geçmek için yabancı ülke vatandaşı olan sağlık çalışanı arayışına girdi.

27.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:34
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi

Dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ülke olan ve salgını engelleyemeyen ABD, yakın zamanda yaşanması muhtemel doktor sıkıntısının önüne geçmek için yabancı ülke vatandaşı olan sağlık çalışanlarına çalışma vizesi vermeye hazırlanıyor.

ABD SALGIN KARŞISINDA ÇARESİZ

Sağlık sisteminin pahalı ve yetersiz olmasıyla sık sık eleştirilen ABD'de Kovid-19 sayıları New York başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde hızla artarken, ülkede sağlık personeli ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor. Salgının hızla yayılması karşısında çaresiz kalan ABD yönetimi, yaşanması büyük bir olasılık olarak görülen bu sıkıntının önüne geçmek adına yeni bir adım attı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURU YAYINLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Biriminin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Özellikle Kovid-19 konusunda çalışan ve ABD'de çalışmak isteyen sağlıkçıları, J (kültürel ya da eğitim alanında değişim vizesi) ya da H (çalışma vizesi) için kendilerine en yakın ABD büyükelçiliği ya da konsolosluğuna başvurmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu duyurudan saatler sonra yapılan ikinci duyuruda ise bu alana başvuracak kişilerin daha önce göçmen ya da göçmen olmayan bir ABD vizesi için onaylanmış bir dilekçesinin olması gerektiği ya da bir değişim programına başvurmak için yeterli şartları karşılaması gerektiği vurgulandı.

VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 100 binin üzerine çıkmış, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 1536 oldu.

Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti Haber
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Fransa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm gerçekleşti Haber
Fransa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm gerçekleşti
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu Haber
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu
İtalyanlara umut oldu! 101 yaşında koronavirüsü yendi Haber
İtalyanlara umut oldu! 101 yaşında koronavirüsü yendi
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haber
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haber
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asansörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asansörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans...
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Şener Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Falcao Lionel Messi Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Rize Polis İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 23:52:10. #1.15#
title