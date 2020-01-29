: Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı

29.01.2020 18:55 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:34

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 132 kişinin ölümüne neden olan koronovirüs, Amerikan kahve zinciri Starbucks'ı da alarma geçirdi. Starbucks, koronavirüs salgınında personelini korumak ve hükümetin salgını kontrol altında tutma çabalarına destek olmak için Çin'deki şubelerinin yarısından fazlasını kapattığını açıkladı.

VİRÜS SALGINI YILLIK KAR TAHMİNİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Starbucks CEO'su Kevin Johnson şirketin "çok dinamik bir süreçten" geçtiğini söyledi. Şirket yetkililerine göre, Starbucks ilk çeyrekte beklenenden daha iyi performans sergilediği için yıllık kar tahminlerini revize etmeyi planlıyordu. Ancak virüs salgını nedeniyle bu kararından vazgeçti.

ÇİN, STARBUCKS'IN ABD DIŞINDAKİ EN BÜYÜK PAZAR

Çin'de yaklaşık 4.300 şubesi bulunan şirket, hızla büyüyen salgının finansal performansını etkileyeceği uyarısında bulundu. Çin, Starbucks'ın ABD dışındaki en büyük pazarı. Şirket küresel satışlarının yüzde 10'unu Çin'de yapıyor. Bu nedenle Çin pazarı şirketin büyüme hedeflerinin lokomotifi konumunda görülüyor.

Starbucks, Çin'deki ilk şubesini Ocak 1999'da Pekin'de açmıştı.

ÖLÜ SAYISI 132'YE ULAŞTI

Çin'deki salgın, diğer küresel şirketleri de zor durumda bıraktı. Salgında ölü sayısı en az 132'ye ulaşırken, vaka sayısı da 6.000'e yaklaştı.

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