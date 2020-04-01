Koronavirüs salgını - Sosyal medya siteleri yalan haber yayan ülke liderlerinin paylaşımlarını...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs salgını - Sosyal medya siteleri yalan haber yayan ülke liderlerinin paylaşımlarını... - Haber
Koronavirüs, Facebook, Brezilya, Twitter, Dünya
BBC

Koronavirüs salgını - Sosyal medya siteleri yalan haber yayan ülke liderlerinin paylaşımlarını...

Facebook ve Twitter, koronavirüsle ilgili Brezilya ve Venezuela başta olmak üzere yanlış bilgi yayan dünya liderlerinin paylaşımlarını sildi.

01.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:00
Koronavirüs salgını - Sosyal medya siteleri yalan haber yayan ülke liderlerinin paylaşımlarını...

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "sıtma ilacının koronavirüs tedavisine kesinlikle iyi geldiğini" iddia eden bir videoyu Facebook'ta paylaştı. Facebook, bir süre sonra videoyu kaldırdı.

Videoda Bolsonaro, Taguatinga sokaklarında dolaşarak Brezilyalılarla konuşuyor.

Bolsonaro'nun uzun süredir virüsü ciddiye almadığı görülüyor.

Brezilyalılara da uzmanların sosyal mefaseyi koruma uyarılarına kulak asmamalarını öneriyor.





Bir süre sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Twitter'daki bir paylaşımı kaldırıldı.

Bu paylaşımda, virüsü kapanların evde nasıl tedavi edileceğinin bilindiği iddia ediliyor ve bu yöntem anlatılıyordu.

İki sosyal medya platformu da dünya liderlerinin paylaşımlarına, yanlış olduğu açıkça kanıtlanmış olsa bile, normalde müdahale etmiyor.

Ancak şu an milyonlarca insanın kullandığı popüler sosyal medya platformları, pandemiyle ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için savaş başlatmış durumda.

Twitter, yanlış tıbbi bilgilerle mücadele rehberini güncelledi, uluslararası kamu sağlığına aykırı paylaşımlara karşı harekete geçeceğini duyurdu.

Facebook da insanlara fiziksel zarar verebileceğini düşündüğü paylaşımları ve yanlış bilgilendirmeleri, kimden gelirse gelsin silmeye başladı.





Facebook, Bolsonaro'nun videosunu Instagram'dan da kaldırdı. BBC'ye yaptığı açıklamada da, paylaşımın "topluma zarar vermeyen içerik standartlarına aykırı olduğunu" belirtti.

Buzzfeed ve The Verge de, sıtma ilacının Covid-19'u iyileştirdiği iddiası sebebiyle Bolsonaro'nun paylaşımını sildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı kompleks ilaçların tedavide işe yaradığının görüldüğünü ancak henüz kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmadığını söylüyor.

Sıtma ilacı ve içindeki klorokin maddesi, şu an virüs bulaşan insanlar üzerinde deneniyor ancak kanıtlanması ve teyit edilmesi zaman alacak.

BBC
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Hiçbir hastalığı olmayan 13 yaşındaki çocuk, Kovid-19'a yenik düştü Haber
Hiçbir hastalığı olmayan 13 yaşındaki çocuk, Kovid-19'a yenik düştü
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu Haber
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu Haber
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
İtalya ve İspanya'ya giden yardımlarda Mevlana'nın sözü yer aldı Haber
İtalya ve İspanya'ya giden yardımlarda Mevlana'nın sözü yer aldı
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor! Haber
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor!
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Guido Senia Serdar Ortaç Levent Dörter
Spor Falcao Ali Koç Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgını - Sosyal medya siteleri yalan haber yayan ülke liderlerinin paylaşımlarını... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:13:53. #1.15#
title