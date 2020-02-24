Koronavirüs salgını, 3 ülkeye daha sıçradı
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Koronavirüs salgını, 3 ülkeye daha sıçradı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, 3 ülkeye daha sıçradı. 2 bin 500'ten fazla insanın ölümüne sebep olan virüs, son olarak Afganistan, Bahreyn ve Kuveyt'te görüldü.

24.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:45
Koronavirüs salgını, 3 ülkeye daha sıçradı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 2 bin 619 can alan koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. Katil virüs, , ve Afganistan'da da görüldü.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı. Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

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: Koronavirüs salgını, 3 ülkeye daha sıçradı
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