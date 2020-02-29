Koronavirüs nedeniyle İtalya Serie A'da 5 maç ertelendi
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Koronavirüs nedeniyle İtalya Serie A'da 5 maç ertelendi

29.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:36
Koronavirüs nedeniyle İtalya Serie A'da 5 maç ertelendi

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'nın 26'ncı haftasında oynanması gereken 5 maç, ülkenin kuzey bölgelerinde artan koronavirüs riski sebebiyle ertelendi.


Serie A Lig Birliği'nden yapılan resmi açıklamada, daha önce tedbir maksatlı seyircisiz oynanması kararı alınan 26. hafta karşılaşmalarından, Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının 13 Mayıs tarihinde oynanacağı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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