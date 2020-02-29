Koronavirüs nedeniyle İtalya Serie A'da 5 maç ertelendi
İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'nın 26'ncı haftasında oynanması gereken 5 maç, ülkenin kuzey bölgelerinde artan koronavirüs riski sebebiyle ertelendi.
Serie A Lig Birliği'nden yapılan resmi açıklamada, daha önce tedbir maksatlı seyircisiz oynanması kararı alınan 26. hafta karşılaşmalarından, Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının 13 Mayıs tarihinde oynanacağı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
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