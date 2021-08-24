Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Emine Ün, 10 gün önce kendisi gibi Covid-19 testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Emine Ün'ün annesi bu sabah hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Emine Ün, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok" diyerek annesinin yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.

Emine Ün, sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği duyurdu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarifi yok" ifadelerini kullandı.

"AŞI OLMUŞTU"

Emine Ün, koronavirüs aşısı olmadıkları yönündeki iddialar üzerine, "Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok... Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var.

Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde." açıklamasını yapmıştı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: Snob Magazin

Oyuncu Emine Ün'ün annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Oyuncu Emine Ün'ün annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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