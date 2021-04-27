Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu
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Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Koronavirüse yakalanan ve sonrasında hastaneye kaldırılan oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşınca entübe edildi. Oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak "Başka bir hayat yaşıyorum, başkasına ait olan. Hayatımı geri istiyorum" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine başrol oynayan Burak Sergen, geçtiğimiz haftalara evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, önce yoğun bakıma alınmış sonra da entübe edilmişti.

"DEVAM EDEN HAYATIMI GERİ İSTİYORUM"

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Zor günler geçiren Ünsal, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
ALİ KİLİC: Demekki durumu iyiye gidiyor abimizin bu aciklamaya gore tahminimce
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500
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