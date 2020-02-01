: Koronavirüs nedeniyle Çin'den getirilen vatandaşların götürüleceği hastane belli oldu

01.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:46

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadığını duyurdu.

ANKARA'DA KONTROL ALTINA ALINACAKLAR

İhlas haber Ajansı (İHA) Çin'den getirilen Türklerin Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol altına alınacağını duyurdu.

"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Tahliye edilen Türk yolculardan Neslihan Çimen, "Tahmin ettiğimizden daha zor bir yolculuk oldu. Beş kontrolden geçtik. Duygusal olarak da çok yorgunum. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Birbirlerine camlardan bağırıyorlar, insanlar bunalmış durumda. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde" dedi.

ÖLÜ VE VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında tespit edilen vaka sayısında bir günde 2 bin 101 gibi ciddi bir artış görüldüğünü açıkladı. Çin genelinde corona virüsüyle enfekte olan 11 bin 791 hasta bulunurken, ölü sayısı ise 259'a yükseldi. Çinli yetkililer dün bu sayısının 213 olduğunu duyurmuştu.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüs, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Koronavirüs semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

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