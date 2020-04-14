Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
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Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, Güncel

Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi

Antalya'da koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen kadınlar, güneşlenmek için evlerinin çatısına çıktı. Çatıda plaj havlulu güneşlenme görüntüleri, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

14.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:02

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerin de yasaklanmasının ardından vatandaşlar güneşlenmek için farklı arayışlara girdi.

3 KADIN ÇATIDA BİKİNİ İLE GÜNEŞLENDİ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan 3 kadın, bikinileri ve mayolarıyla saatlerce güneşlendi. Altlarına plaj havlusu serip biri yüzüstü, diğer ikisi sırtüstü yatan kadınların güneşlenmek için seçtikleri yöntem çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Evinin balkonundan güneşlenen kadınları görenler cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi

Kaynak: DHA

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