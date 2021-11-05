Koronavirüs hapının başarı oranı açıklandı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor - Haberler
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Koronavirüs hapının başarı oranı açıklandı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Pfizer, koronaya karşı geliştirilen hapın faz iki ve üç denemelerinde hastaneye yatışları veya ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğünü açıkladı.

Pfizer, Covid-19'a karşı geliştirilen koronavirüs hapının faz iki ve üç denemelerinde hastaneye yatışları veya ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğünü duyurdu.

Eylül ayının sonunda Pfizer bir açıklama yaparak koronavirüs ilacı için çalışmaların başladığını duyurmuştu. Şirket ilacın Covid-19'a yakalanan ve semptom gösteren hastalar üzerinde deneneceği ve virüsün bulaşmasını engellemeyi amaçladığını belirtmişti.

Pfizer, Ekim ayında açtığı acil kullanım uygulamasının bir parçası olarak, ritonavir adlı eski bir antiviral ile birlikte verilen hapı için ara deneme sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne sunmayı planladığını söyledi.

Pfizer ilacı verilenlerin yüzde 0,8'inin semptomların başlamasından sonraki üç gün içinde hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 28 gün sonra hiçbirinin hayatını kaybetmediğini ortaya çıkardı. Bu, plasebo hastaları için %7'lik bir hastaneye yatış oranıyla karşılaştırıldığında büyük bir başarı olurken, bu hastalardan 7'sinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

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Gözde Nur Bayar
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