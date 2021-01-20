Koronavirüs gözde de belirti veriyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gözde de çeşitli bulgularına rastlandığını söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi doktorlarından Öner, Kovid-19'un mukozal membranları tutan bir virüs olduğunu, gözün yüzeyinde de mukozal membran olduğu için etkilendiğini belirtti.

Gözde kızarıklık, kırmızı göz tablosu, çapaklanma, sulanma, ödem gibi bulgularla karşılaşıldığını anlatan Öner, gözyaşında da Kovid-19'a rastlandığını hatırlattı.

Bu tür bulgularla karşılaşıldığında göz doktoruna danışılması gerektiğini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Pandemi öncesi gözde bu tip bulgular olduğunda biz, bakteriyel bir enfeksiyon olabileceğini düşünürdük ama Kovid-19 hayatımıza girince ona bağlı bir konjonktivit olabileceğini düşünüyor ve testlerini yapıyoruz. Bu nedenle gözünüzde enfeksiyon belirtileri olduğu zaman ilk yapacağınız iş, doğrudan bir hekime başvurmak."

Prof. Dr. Öner, özellikle alerjik hastaların ellerini çok sık gözüne götürdüğünü, gözlük kullananların da gözlerine daha sık temas ettiğini belirtti.

Gözlüğün koruyucu bir etkisi olduğunu, virüsle temasta bariyer etkisi yaptığını anlatan Öner, "Ama gün içinde fark etmeden elinizi gözlüğünüze sık sık götürürseniz bulaş söz konusu olabilir. Maskeliyken gözlük camı buğulananlar daha sık gözlüklerini temizleme ihtiyacı duyuyor. Ama gözlüklerinizi temizleyecekseniz mutlaka ellerinizi yıkamalısınız. Ellerinizin temiz olması çok önemli." şeklinde konuştu.

Öner, göz muayenesi sırasında odaların ve tanı için kullanılan cihazların temiz olması gerektiğini de dile getirdi.

Hastaların, hastanelerde alınan sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları gerektiğini belirten Öner, "Bulaş riskine karşı tanı cihazlarının da her hastadan sonra sterilizasyonu hastanelerimizde yapılıyor ve yapılmalı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin