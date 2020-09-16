Koronavirüs: FIFA'ya göre salgın dünya futboluna 14 milyar dolara mal olacak
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BBC

Koronavirüs: FIFA'ya göre salgın dünya futboluna 14 milyar dolara mal olacak

FIFA'nın üst düzey yetkililerinden Olli Rehn, koronavirüs salgınının dünya futboluna yaklaşık 14 milyar dolara, bir başka deyişle tahmini değerinin üçte birine mal olacağını söyledi.

Koronavirüs: FIFA'ya göre salgın dünya futboluna 14 milyar dolara mal olacak
16.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:42

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) üst düzey yetkililerinden Olli Rehn, koronavirüs salgınının dünya futboluna yaklaşık 14 milyar dolara, bir başka deyişle tahmini değerinin üçte birine mal olacağını söyledi.

FIFA Koronavirüs Komitesi Başkanı Rehn; turnuvalardaki aksaklıklar, boş stadlar ve televizyon gelirlerindeki kaybın, dünyada futbol federasyonları üzerinde etkili olacağını belirtti.

Rehn, Avrupa'da kulüplerin ve federasyonların mutlak kaybının daha fazla olduğunu, Güney Amerika'da ise futbol federasyonların daha büyük darbe aldığını vurguladı.

Afrika ve Asya ülkelerinin futbol federasyonlarının durumunun da kaygı yarattığını kaydeden Rehn, salgının olumsuz etkilerinin gelecek yıl da görüleceğini kaydetti.

Finlandiyalı Rehn daha önce Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu'nda Genişlemeden Sorumlu Üye olarak görev yapmıştı.

Covid-19 yardım fonu

FIFA, üye federasyonlara hibe ve faizsiz borçlar yoluyla yardım için 1,5 milyar dolarlık bir Covid-19 yardım fonu kurmuştu.

Şu ana dek 150'den fazla futbol federasyonunun fondan yardım talep ettiği kaydedildi.

FIFA'dan ulusal futbol federasyonları 1 milyon dolar, konfederasyonlar 2 milyon dolar hibe talep edebiliyor.

Federasyonlara maksimum 5 milyon dolar da faizsiz kredi verilebiliyor.

BBC
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