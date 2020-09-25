Koronavirüs dolayısıyla iki kez kapatılan Disneyland kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı - HONG
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Koronavirüs dolayısıyla iki kez kapatılan Disneyland kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı - HONG

25.09.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:14

Koronavirüs salgınından dolayısıyla iki kez ziyarete kapatılan Hong Kong'taki "Disneyland" tema parkı, yeniden açıldı.

Koronavirüs salgınından dolayısıyla iki kez ziyarete kapatılan Hong Kong'taki "Disneyland" tema parkı, yeniden açıldı. Tema parkı, bugün sınırlı kapasite ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Koronavirüs dolayısıyla iki kez kapatılan Disneyland kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı - HONG
Koronavirüs dolayısıyla iki kez kapatılan Disneyland kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı - HONG
Koronavirüs dolayısıyla iki kez kapatılan Disneyland kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı - HONG
Koronavirüs dolayısıyla iki kez kapatılan Disneyland kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı - HONG

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miguel Candela

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