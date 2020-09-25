Koronavirüs dolayısıyla iki kez kapatılan Disneyland kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı - HONG
25.09.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:14
Koronavirüs salgınından dolayısıyla iki kez ziyarete kapatılan Hong Kong'taki "Disneyland" tema parkı, yeniden açıldı.
Koronavirüs salgınından dolayısıyla iki kez ziyarete kapatılan Hong Kong'taki "Disneyland" tema parkı, yeniden açıldı. Tema parkı, bugün sınırlı kapasite ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miguel Candela