Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını, Ekvador'da dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de bulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını, Amazon Ormanları'ndaki dış dünyadan izole yaşayan yerlilere de bulaştı. Waorani kabilesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi. 17 YAŞINDA VE HAMİLE Ekvador Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ekvador'da Amazon Ormanları'nda dış dünyadan uzakta ve izole yaşayan Waorani kabilesindeki 17 yaşında hamile genç bir kadında koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Genç kadının başkent Kito'daki Nueva Aurora Luz Elena Arismendi Gíneco Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldığı duyuruldu. EKVADOR'DA SON DURUM Ekvador'da son verilere göre koronavirüs nedeniyle 2 bin 736 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplam vaka sayısının 33 bin 182 olduğu açıklandı.