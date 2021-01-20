Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda son koronavirüs verileri değerlendirilecek, kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması görüşülecek.
Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantıda, geçtiğimiz hafta başlayan aşılama ve kısıtlamalarla ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 17.00'de başlayacak olan toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
AŞILANAN KİŞİ SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI
Öte yandan 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulamasında önemli bir yol katedildi. Sağlık çalışanlarından başlanan uygulamada toplam 958 bin kişiye aşı yapıldı. Sağlıkçılardan sonra ise öncelik huzurevlerinde kalanlara ve buralarda çalışan personele verilecek.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
19 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 761'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 167 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 328'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 399 bin 781'e yükseldi.