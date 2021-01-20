Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var

Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantıda, geçtiğimiz hafta başlayan aşılama ve kısıtlamalarla ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 17.00'de başlayacak olan toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Öte yandan 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulamasında önemli bir yol katedildi. Sağlık çalışanlarından başlanan uygulamada toplam 958 bin kişiye aşı yapıldı. Sağlıkçılardan sonra ise öncelik huzurevlerinde kalanlara ve buralarda çalışan personele verilecek.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

19 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 761'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 167 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 328'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 399 bin 781'e yükseldi.