Koronavirüs aşısında son durum ne? Kimler aşı oldu? Aşının yan etkileri neler? Kimler aşı olabilir?

14 Ocak tarihinde başlayan koronavirüs aşısında son durum ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olduğu koronavirüs aşısı yan etkileri neler? Kimler aşı olabilir?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verdi. 14 Ocak tarihinde başlayan aşıda son durum ne? Kimler aşı oldu? Aşının yan etkileri neler? Kimler aşı olabilir?

KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM NE?

İlk olarak koronavirüs aşısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Ankara Şehir Hastanesi'nde korona aşısı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili; "Bundan kurtulmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aşılanmış olsak da olmasak da önlemlere riayet edelim. Devlet millet dayanışmasıyla, sabırla bu zorlu süreci beraber aşacağımıza inanıyorum. Asla zorlama yok. Her şey kişinin kendi şahsi tasarrufuna dayalı." dedi.

KİMLER AŞI OLDU?

"Bir müjde paylaşmak istiyorum. Son rakamı aldım. Şu an itibariyle 1 milyonu aştık. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımız başarılı şekilde devam eden aşı programımıza kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz.

KİMLER AŞI OLABİLİR?

İlk olaraksağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak. İsteyen ve herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler koronavirüs aşısı olabilir. Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.