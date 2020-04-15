Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan ankete katılanların yüzde 77'si sokağa çıkma yasağı uygulanmasını isterken ortak kanı ise 2 aydan önce salgının kontrol alına alınamayacağı yönünde.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs bir ayı aşkın süredir hayatımızda. Koronavirüs haberleriyle yatıp kalkan Türk halkı, anketlerle kendi düşüncelerini ortaya koydu. Son yapılan ankete katılan her 4 kişiden 3'ü sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istiyor.

NG Araştırma 10-13 Nisan tarihleri arasında 81 ilde 18 yaş üzeri 2 bin 262 kişinin katılımıyla online koronavirüs anketi gerçekleştirdi.

Anketten çıkan sonuçlar ise şu şekilde:

YÜZDE 77 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİYOR

Araştırmaya katılanlara, genel sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi diye sorulduğunda evet diyenlerin oranı %77 çıktı. Genel bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi görüşüne katılmayanların oranı %8 olurken bu konuda kararsız olanların oranı ise %15.

2 AYDAN ÖNCE KONTROL ALTINA ALINAMAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Virüsün çok kısa sürede 81 ilimizde de görüldüğü resmi olarak açıklandıktan sonra, salgının ne kadar hızlı bir yayılma seyri gösterdiği bir kez daha anlaşıldı. Araştırmaya katılanlar arasında genel beklenti bu salgının 2 aydan önce kontrol altına alınamayacağı yönünde.

KİŞİSEL ÖNLEM ALANLAR YÜZDE 100'E YAKLAŞTI

Farkındalığın artmasıyla beraber virüse karşı kişisel önlem alanların oranında da artış görüldü. Araştırmanın sonuçlarına göre koronavirüsten korunmak için önlem alanların oranı %90'dan %96'ya çıktı.

YÜZDE 49 ÖNLEMLERİ YETERLİ BULMUYOR

Araştırmaya katılanların %49'u koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülkemizde alınan önlemlerin yeterli olmadığını düşünüyor. Katılımcıların %44'ü önlemleri yeterli bulurken, fikri olmayanların oranı ise %7.

TEST MİKTARINI YETERLİ BULANLARIN ORANI YÜZDE 35

Katılımcıların %50'si ülkemizde yapılan test miktarını yeterli bulmazken, %35'i ise yeterli olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %15'i ise fikri olmadığını belirtti.

EKONOMİNİN OLUMSUZ ETKİLENECEĞİNİ DÜŞÜNENLER: YÜZDE 89

Katılımcıların %89'u salgının ekonomik etkilerinin olumsuz olacağını bekliyor. Katılımcıların %5'i ekonominin etkilenmeyeceğini düşünürken ekonomiye olumlu yansımaların olacağını düşünen iyimserlerin oranı %6.

YÜZDE 4 İŞSİZLİĞİN AZALACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Diğer yandan araştırmaya katılanların %86'sı önümüzdeki 1 sene içerisinde işsizlik oranının artacağını düşünürken, %9'u değişmeyeceğini düşünüyor. İşsizliğin azalacağını düşünenlerin oranı ise %4.