: ABD'de korkulan oldu! Ölümcül koronavirüs ilk kez kişiden kişiye bulaştı

30.01.2020 22:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:31

ABD'de yeni tip koronavirüsün (2019nCoV) ilk kez kişiden kişiye bulaştığı duyuruldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Çin'in Vuhan kentinden, yaşadığı Chicago'ya gelen bir kadının, virüsü eşine de bulaştırdığını açıkladı.

ÇİN'DEN DÖNEN EŞİNDEN BULAŞTI

Son vaka ile ABD'de koronavirüs taşıyan hasta sayısı 6'ya çıkarken yetkililer, 5 hastanın virüsü Çin seyahatinden kaptığını, son hastaya ise Çin'den dönen eşinden bulaştığını kaydetti. Son vaka ile virüs ilk kez ABD'de kişiden kişiye bulaşmış oldu.

ÇİFTİN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Eşine virüsü bulaştıran kadının aralık 2019'da Vuhan'a seyahat ettiği ve 13 Ocak'ta da Chicago'ya döndüğü belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan 60'lı yaşlardaki çiftin durumlarının şimdilik iyi olduğu kaydedildi.

Koronavirüsün, gribe benzer şekilde öksürük ve hapşırık ile havaya karışan damlacıklardan yayıldığını düşünülüyor. Virüse, Illinois dışında ABD'de şimdiye kadar Arizona, Güney California ve Washington eyaletlerinde rastlandı.

DSÖ "ACİL DURUM" İLAN ETTİ

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 15 üyeden oluşan Komite toplantısının ardından 1 saat gecikmeli gazetecilerin karşısına geçti. Ghebreyesus, burada yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 170 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs 7 bin 700 kişiye bulaştı.

SARS'I GEÇMESİ BEKLENİYOR

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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