Korona virüse rağmen HES eylemi Bursa'da mahallelerinden geçen dereye HES kurulmasını istemeyen vatandaşlar korona virüse rağmen dışarıya çıkıp tepkilerini dile getirdiler.

Bursa'da mahallelerinden geçen dereye HES kurulmasını istemeyen vatandaşlar korona virüse rağmen dışarıya çıkıp tepkilerini dile getirdiler.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesinde yapılması planlanan Çalı Hidroelektirik Enerji Üretim tesisi için çalışmaya başlayan özel enerji firması bölgeye iş makinelerini gönderip dere kenarında çalışmalara başladı. Çalı Mahallesinden Atlas Mahallesine giden baraj yolu üzerindeki Değirmen deresi mevkinde 2 bin metrekaresi kapalı 10 bin metrekarelik kamu arazisinde yapılması planlanan santrali istemeyen vatandaşlar korona virüs riskine karşı evlerinden çıkarak iş makinelerinin çalıştığı bölgeye geldi. Makineleri durduran vatandaşlar kepçelerin üzerilerine kiremit tuğla koydular.

Projenin özellikle doğal güzelliği olan bir bölgede yapılma istendiğini iddia eden doğa severler, Burada çok güzel bir akarsu ve çam ormanı var doğal vadinin Çalı ile buluşma noktası burası. Bu proje yapıldığı anda artık biz bölge halkı canlılar o deriyi kullanamayacağız Uludere sadece bir kişinin bir şirketin kağıdı için gasp edilmiş olacak" diye konuştular.

Hes projesinin olduğu bölge arkeolojik SİT alanı olduğunu Uygulama İmar Planı kapsamında da bölgenin Nilüfer belediyesi tarafından park alanı olarak belirlendiğini belirten Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, "Nilüfer'in en büyük kent parklarından biri olacak potansiyel bir yerin dibine hidroelektrik santral yapmak akılalmaz bir düşüncedir. HES planlama sürecini masa başında imzalayanlar şunu çok iyi bilmeliler ki Çalı halkı canı pahasına da olsa deresini, topraklarını, ağaçlarını, canlıların haklarını savunmaktan bir adım bile geri adım atmaz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Tuğrul ise Barajda zaten su toplanmıyor. Biriken su sadece yaz aylarında tarim arazilerini sulama amaçlı salınıyor. Yani buradan akan sürekli faal durumda olan bir su yolu dere değil. Senede sadece 3-4 ay su salınıyor. Bu 3 ayda ne kadar su akacak? Ne kadar elektrik üretecek? Üretilen elektrik yapılan masrafı bile çıkarmayacak. Olan burada doğaya çevreye olacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA