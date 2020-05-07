Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım

Koronavirüse rağmen dışarı çıkan vatandaşlar birbirinden ilginç bahaneler sunarken, Pendik'te bir şahsın dışarıda olmasını "Trabzonluyum, darlandım" ifadesi ile açıklaması duyanlara pes dedirtti.

İstanbul'da vatandaşların bir kısmı koronavirüs tedbirlerine uyarken bazı vatandaşlar da sokaklara çıkmakta ısrarcı davranıyor. Pendik'te sokağa çıkan vatandaşlar kendilerine yöneltilen "Neden dışarıdasınız" sorusuna birbirinden ilginç yanıtlar verirken; bir şahıs ise bahane olarak "Trabzonluyum, darlandım" ifadesini kullandı.

"EVDE HAPİS Mİ KALAYIM?"

Türkiye'de koronavirüs istatistikleri iyiye giderken, uzmanlar tedbirleri elden bırakmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor. Bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor. Pendik'te vatandaşların dışarı çıkmasıyla sokakların dolduğu görüldü. Vatandaşlar, kendilerine yöneltilen '"Neden dışarıdasınız" sorularına ise ilginç cevaplar verdi. Sokakta yürüyen bir vatandaş, "Alacağım var, vereceğim var. Bir şeyler almamız lazım. Evde hapis mi kalayım yani? Yaşlıyız da, canlıyız yürüyoruz. Hiçbir yere gitmeyecek miyiz, mahkum muyuz millete? İşimiz var gücümüz var" dedi.

"TRABZONLUYUM, DARLANDIM"

Başka bir vatandaş ise neden dışarıdasınız sorusuna "Trabzonluyum, darlandım" dedi. Sokakta yürüyen bir kişi, "Canım çektiği için dışarıdayım" diye konuşurken; başka bir vatandaş ise "Pendik şu anda normal. Vatandaşlar sakin, herkes muhafazasını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA