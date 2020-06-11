Korona virüs nedeniyle ertelenen Coachella Festivali iptal edildi
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Korona virüs nedeniyle ertelenen Coachella Festivali iptal edildi

ABD'de her yıl Kaliforniya'nın Indio bölgesinde düzenlenen ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda ertelenerek Ekim ayında yapılması planlanan Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin iptal edildiği açıklandı.

Korona virüs nedeniyle ertelenen Coachella Festivali iptal edildi
11.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:15

ABD'de her yıl Kaliforniya'nın Indio bölgesinde düzenlenen ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda ertelenerek Ekim ayında yapılması planlanan Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin iptal edildiği açıklandı.

Dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden Coachella ve Chicago'da düzenlenen Lollapalooza Müzik Festivali, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl gerçekleştirilmeyecek. Resmi olarak iptal edilen müzik festivali Coachella'nın ertelenerek 9-11 Ekim ve 16-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği açıklanmıştı. Festivalde bu yıl Rage Against the Machine, Frank Ocean, Travis Scott ve Lana Del Rey gibi sanatçı ve grupların sahne alacağı duyurulmuştu.

Riverside County sağlık görevlisi Dr. Cameron Kaiser, "Covid-19'un sonbaharda kötüleşebileceğine dair göstergeler nedeniyle endişeliyim. İlk önceliğim toplumun sağlığı" ifadelerini kullandı.

İptal edilen festival için birçok sosyal medya kullanıcısı ise üzüldüklerini dile getirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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