Korona virüs izolasyonuna uymayan şahsa para cezası
Malatya'nın Arapgir ilçesinde Covid-19 izolasyonuna uymayan şahsa 3 bin 469 TL para cezası uygulandı.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde Covid-19 izolasyonuna uymayan şahsa 3 bin 469 TL para cezası uygulandı.
Geçtiğimiz gün Arapgir ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında 1 şahsın korona virüs izolasyonuna uymadığı tespit edildi. Şahsa izolasyon kurallarına uymamaktan 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı