Korona virüs izolasyonuna uymayan şahsa para cezası
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Korona virüs izolasyonuna uymayan şahsa para cezası

Korona virüs izolasyonuna uymayan şahsa para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Covid-19 izolasyonuna uymayan şahsa 3 bin 469 TL para cezası uygulandı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Covid-19 izolasyonuna uymayan şahsa 3 bin 469 TL para cezası uygulandı.

Geçtiğimiz gün Arapgir ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında 1 şahsın korona virüs izolasyonuna uymadığı tespit edildi. Şahsa izolasyon kurallarına uymamaktan 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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