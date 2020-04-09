Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
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Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik

Koronavirüs aşısı için çalışma yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullandı.

09.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:45

Koronavirüs aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından tüm Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.

"23 NİSAN İÇİN SÖZLEŞTİK"

Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullandı.

İşte büyük heyecan yaratan o paylaşım;

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik

BULGULARI BAKANLIK'LA PAYLAŞIP ONAY ALDI

Laboratuvarda bir süredir korona virüse karşı tedavi çalışmaları üzerine çalışan Ovalı ve ekibi, geçtiğimiz günlerde koronavirüse karşı antikorla tedavi üzerine yaptığı çalışmalardan önemli sonuçlar elde etti ve bu bulguları Sağlık Bakanlığı ile paylaştı. Halen hastanelerde tedavi gören korona virüs hastalarıyla tedavi için klinik çalışmalar yapmak üzere izin isteyen Ovalı ve ekibi beklediği onayı aldı.

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik

"KAHRAMANLARIMI ÖPÜYORUM"

Gelişmeyi Ovalı, sosyal medya hesabından "6 nisanda ilk covid19 spesifik immun plazma 12 hastanın tedavisi için bir klinik çalışma kapsamında kullanılmaya başlıyor. Bakanlık projemize onay verdi. Üretim başladı. Kahramanlarımı öpüyorum" ifadeleriyle duyurdu.

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

1961 yılında dünyaya gelen Doktor, Bilim Adamı Hematoloji uzmanı Ercüment Ovalı Kırklareli Babaeski doğumludur.Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

2009 yılına kadar KTÜ'de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem labaratuvarını açmıştır.Henüz 38 yaşında iken Profesör ünvanını almıştır. Günümüzde özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli ekibinde Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve aynı hastanen Hücre Laboratuvarı Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü verilmiştir.Türkiye'de Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını aldıran tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam etmektedir.

2018 yılında GQ töreninde aldığı Yılın Bilim Ödülü'nü, Şehit Eren Bülbül, Şehit Astsubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerlerimiz adına aldığını ve ödülü Mehmetçiklerimize adadığını açıklamıştır.

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik

Kaynak: İHA

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Yeni tip koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
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Haber Yorumları (7)
500
CAN: İşte bilimin gerçek kahramanları. . . . Sadece Türkiye''yi değil dünyayı kurtaracaklar. . .
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C.K.: Allah sizin gibilerden razı olsun. Sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah.
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HİÇ: Allah razı olsun. . fedakâr insanlar iyi ki varsınız. . dünya zaten sizin omuzlarınızda dönüyor. .
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OSMAN KANKURAL: Allah razı olsun
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MUHTARDEDE: Seni yaradana kurban.
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ŞEMS: Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var.
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VATANDAŞ: Güzel haberler gelmeye başladı. Devamı da en kısa sürede gelir inşallah
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